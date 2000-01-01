09.06 21:28 MIGnews.com
РФ отправит Турции вторую партию ЗРК С-400
Турция достигла соглашения с Россией о поставке второй партии ЗРК С-400, заявил глава Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир.
Демир подчеркнул, что у российских специалистов, несмотря на то, что они обслуживают технику, не будет свободного доступа к ракетным комплексам. Такой доступ будет только у турецких фирм и ВВС Турции.
В 2019 году Турция получила от России четыре дивизиона С-400, Россия выполнила свой контракт досрочно, пишет Hawarnews
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