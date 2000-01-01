Опрос: сокрушительная победа Ликуда, коалиция без Ганца
12-й канал израильского ТВ опубликовал опрос общественного мнения о том, за кого голосовали граждане страны, если бы выборы прошли сегодня.
Опрос предсказывает сокрушительную победу Ликуду и Биньямину Нетаниягу. Ликуд получает 40 мандатов, и может с легкостью сформировать коалицию правых и ультраортодоксальных партий - без участия Кахоль Лаван Бени Ганца.
Блок во главе с Ликудом и при участии ШАС, Яадут А-Тора и Ямина получает 64 мандата.
Такая победа Ликуда станет самым серьезным достижением любой политической партии в Израиле после 1992 года - тогда Авода во главе с Ицхаком Рабиным получила 44 мандата.
Нынешний опрос, однако, предсказывает, что Авода будет попросту стерта с политической карты Израиля и не получит ни одного мандата.
По данным опроса, второй крупнейшей партией станет Объединенный Арабский Список, который может рассчитывать на 15 депутатских мест.
Альянс Еш Атид - Телдем Яира Лапида и Моше Яалона получит 14 мандатов, а Кахоль Лаван Бени Ганца - 12.
Партия ШАС получит 9 мандатов, партия Яадут А-Тора - 7.
Опрос предсказывает увеличение количества мандатов Наш Дом - Израиль Авигдора Либермана с семи до девяти.
Количество депутатских мест также увеличится у Ямина - с шести до восьми.
Крайне левая партия Мерец получит шесть мандатов.
Четыре мелких фракции, входящие в нынешнее правительство - Авода, Гешер, Дерех Эрец и Еврейский Дом не сумеют преодолеть избирательный порог.
Несмотря на то, что новое правительство только что сформировано, некоторые аналитики продолжают спекуляции на тему того, что Нетаниягу распустит коалицию до начала ротации Ганца в ноябре 2021 года. Тем не менее, в случае, если он на это решится, принятые при формировании коалиции законы гарантируют, что переходное правительство до проведения выборов будет возглавлять Бени Ганц.
12-й канал также задал вопрос о том, будут ли голосовать израильтяне за партию независимых предпринимателей в случае если те такую партию организуют. Оказалось, что подобная политическая организация может рассчитывать на пять мандатов в Кнессете. В это сценарии Ликуд получает 38 мандатов вместо 40.
Организаторы опроса также задали вопрос об отношении к аннексии: “1 июля Израиль должен распространить свой суверенитет на 30% Иудеи и Самарии, и, согласно предложению президента Дональда Трампа, провести переговоры о создании палестинского государства. Вы поддерживаете или отвергаете такое предложение”.
46% опрошенных выступили против, 34% поддержали аннексию.
На вопрос о том, что является главной задачей нынешнего правительства, лишь 4% назвали аннексию, в то время как 69% указали на необходимость восстановления экономики после кризиса коронавируса.