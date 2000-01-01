09.06 09:10 MIGnews.com

Опрос: сокрушительная победа Ликуда, коалиция без Ганца

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12-й канал израильского ТВ опубликовал опрос общественного мнения о том, за кого голосовали граждане страны, если бы выборы прошли сегодня.Опрос предсказывает сокрушительную победу Ликуду и Биньямину Нетаниягу. Ликуд получает 40 мандатов, и может с легкостью сформировать коалицию правых и ультраортодоксальных партий - без участия Кахоль Лаван Бени Ганца.Блок во главе с Ликудом и при участии ШАС, Яадут А-Тора и Ямина получает 64 мандата.Такая победа Ликуда станет самым серьезным достижением любой политической партии в Израиле после 1992 года - тогда Авода во главе с Ицхаком Рабиным получила 44 мандата.Нынешний опрос, однако, предсказывает, что Авода будет попросту стерта с политической карты Израиля и не получит ни одного мандата.По данным опроса, второй крупнейшей партией станет Объединенный Арабский Список, который может рассчитывать на 15 депутатских мест.Альянс Еш Атид - Телдем Яира Лапида и Моше Яалона получит 14 мандатов, а Кахоль Лаван Бени Ганца - 12.Партия ШАС получит 9 мандатов, партия Яадут А-Тора - 7.Опрос предсказывает увеличение количества мандатов Наш Дом - Израиль Авигдора Либермана с семи до девяти.Количество депутатских мест также увеличится у Ямина - с шести до восьми.Крайне левая партия Мерец получит шесть мандатов.Четыре мелких фракции, входящие в нынешнее правительство - Авода, Гешер, Дерех Эрец и Еврейский Дом не сумеют преодолеть избирательный порог.Несмотря на то, что новое правительство только что сформировано, некоторые аналитики продолжают спекуляции на тему того, что Нетаниягу распустит коалицию до начала ротации Ганца в ноябре 2021 года. Тем не менее, в случае, если он на это решится, принятые при формировании коалиции законы гарантируют, что переходное правительство до проведения выборов будет возглавлять Бени Ганц.12-й канал также задал вопрос о том, будут ли голосовать израильтяне за партию независимых предпринимателей в случае если те такую партию организуют. Оказалось, что подобная политическая организация может рассчитывать на пять мандатов в Кнессете. В это сценарии Ликуд получает 38 мандатов вместо 40.Организаторы опроса также задали вопрос об отношении к аннексии: “1 июля Израиль должен распространить свой суверенитет на 30% Иудеи и Самарии, и, согласно предложению президента Дональда Трампа, провести переговоры о создании палестинского государства. Вы поддерживаете или отвергаете такое предложение”.46% опрошенных выступили против, 34% поддержали аннексию.На вопрос о том, что является главной задачей нынешнего правительства, лишь 4% назвали аннексию, в то время как 69% указали на необходимость восстановления экономики после кризиса коронавируса.