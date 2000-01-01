09.06 08:07 MIGnews.com

Семья убитых в Рамле: все - мусор, не хотим полиции

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Жители квартала Джавариш в Рамле враждебно относятся к акциям полиции и попыткам руководителей города и страны навести порядок - после серии громких убийств и мятежей, потрясших город.Вчера, 9 июня, мэр Рамле Михаэль Видаль, заместитель начальника полиции Моти Коэн и министр безопасности Амир Охана посетили квартал.Жители квартала не высказали особой радости в связи с визитом высоких гостей. Одна семья сообщила: “Если дети идут играть - они играют только рядом с домом, потому что невозможно сказать, что случится. То, что министр сюда приехал, это, конечно придает нам уверенности - на день два, а дальше что?"Другие жители говорят: “Стрельба в воздух? Полицейский спецназ по ночам? - Обычное дело, особенно по выходным, превратилось в рутину. Мы говорим детям не подходить к окнам - не приведи Господь залетит шальная пуля”.Два дня назад во время рейда полиции в Рамле была обстреляна патрульная машина. Полицейские в ответ закидали гранатами дворы домов и приказали жителям оставаться внутри. Задержаны семь подозреваемых, включая несовершеннолетних. Срок их предварительного содержания под стражей продлен.Мэр города Михаэль Видаль отдал приказ о закрытии школ на два дня и объявил: “На этот раз мы не отступим. Вы сами видите, решение принято. Я попросил министра безопасности конфисковать оружие. Нелогично чтобы те, кто хранит нелегальное оружие дома отделывались мягкими наказаниями”.Видаль утверждает, что проблемы в Рамле создает ничтожно малая группа людей: “Я пришел к вам сюда для того, чтобы дать надежду. 98% здесь, в Джавариш - потрясающие люди, которые просто хотят спокойствия. Вы знаете, сколько докторов и адвокатов отсюда уехали?”Во время тура по городу Джавариш пришел в квартиру одного из расстрелянных на перекрестке Лод на прошлой неделе. Его встретили озлобленно: “Зачем ты нам нужен? Ты не нужен и твои мусора из полиции не нужны. Все - мусор, полиция- мусор”.Для мэра Видаля, однако, все проблемы ограничены исключительно кварталом Джавараш. Он говорит: "Я надеюсь, что полиция откроет новую станцию в Джавараш, полицейские силы останутся там, и в квартал вернется спокойствие”.Видаль также выступил с рядом требований к министру внутренней безопасности Амиру Охане: реальные наказания для ответственных за вспышки насилия в квартале, искоренение насилия в арабском обществе. Видаль заявил, что насилие в арабском обществе “является проблемой всего Израиля”.Исполняющий обязанности комиссара полиции Моти Коэн пообещал расправиться с преступностью в Рамле на фоне обстрела правоохранителей."Стрельба в полицию пересекает красную черту. Любой инцидент, подобный этому, является серьезным. Полиция развернет свои силы и примет решительные меры в ближайшие дни, чтобы вернуть порядок", – подчеркнул Коэн.