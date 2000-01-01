09.06 15:35 MIGnews.com

Германия не введет санкции за аннексию Западного берега

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Германия не станет вводить санкции и признавать палестинское государство, если Израиль распространит свой суверенитет на Иудею и Самарию.Об этом на условиях анонимности заявил израильский дипломат, передает интернет-издание The Times of Israel.По его словам, этот шаг, вероятно, все же немного навредит двусторонним отношениям."Немцы прагматичны. Их цель – гарантировать стабильность на Ближнем Востоке. Они не хотят провоцировать серьезные разногласия. Скорее, они будут искать способ побудить нас и палестинских арабов вернуться за стол переговоров. Они станут менее открытыми. Нам может стать труднее получить от них помощь на различных аренах", - заявил источник издания.