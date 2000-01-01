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Поминовение погибших на `Альталене`: заявление Нетаниягу | Фото: Коби Гидеон.09.06 23:04   MIGnews.com

Поминовение погибших на "Альталене": заявление Нетаниягу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял участие в церемонии поминовения погибших на "Альталене", состоявшейся сегодня в Тель-Авиве на кладбище "Нахаль Ицхак".

"От всей души желаем скорейшего выздоровления председателю Союза солдат Эцеля, нашему дорогому Яиру Асисковичу. Я говорил с ним по пути сюда, сказал, что нам его не хватает. Его страсти, его искренности - ему нет равных", – сказал глава правительства.

По его словам, даже в период эпидемии коронавируса Израиль не отказывается от этой важной церемонии, которая доказывает, что наследие "Альталены" живет и существует.

Поминовение погибших на `Альталене`: заявление Нетаниягу | Фото: Коби Гидеон.

"Это дань уважения бойцам подполья, благодаря которым мы восстановили суверенитет над нашей землей. Дорога к независимости была полна препятствий и жертв, как поется в песне: "На баррикады, свобода достигается кровью и огнем", но даже после обретения независимости, обретя свой удел, мы не обрели покой", – подчеркнул он.

Нетаниягу подчеркнул, что с тех пор граждане прошли очень много испытаний.

"Они требовали от правительств Израиля решительных действий, а от граждан - взаимной ответственности и стойкости. Это происходит и сейчас. Быстрые действия, предпринятые для спасения жизней, были направлены на благо всех граждан Израиля. В разгар мирового кризиса я неоднократно подчеркивал, что борьба с вирусом требует взаимной ответственности, доверия и братства. Нам все еще нужна эта взаимная ответственность, потому что эпидемия здесь, и она снова поднимает голову. Это требует от каждого из нас соблюдения инструкций министерства здравоохранения. Возможно, в ближайшее время нам придется предпринять дополнительные шаги для того, чтобы восстановить экономику, вернуть людям работу и помочь самозанятым", – констатировал Нетаниягу.


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