Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Израиль: новое распоряжение по надзору из-за COVID-19 На экстренном совещании Совета национальной безопасности было принято решение об усилении контроля за соблюдением правил, которые были установлены министерством здравоохранения на время вспышки коронавируса COVID-19.
Штайе: ПА объявит государство "Палестина" после аннексии Палестинская автономия "предпримет шаги по провозглашению независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", если Израиль объявит о распространении суверенитета над частями Западного берега 1 июля.
БАГАЦ отменил закон о легализации форпостов БАГАЦ распорядился отменить закон от 2017 года, легализовавший строительство поселений на "частной палестинской земле" в Иудее и Самарии, что вызвало критику со стороны "Ликуда", и одобрение со стороны "Кахоль Лаван".
В Иране казнят "виновника" смерти Сулеймани Иран объявил, что он казнит человека, осужденного за то, что он якобы предоставил США и Израилю информацию, которая помогла ликвидировать главаря так называемой бригады "Аль-Кудс" Кассема Солеймани.