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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:10.06 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Израиль: новое распоряжение по надзору из-за COVID-19 На экстренном совещании Совета национальной безопасности было принято решение об усилении контроля за соблюдением правил, которые были установлены министерством здравоохранения на время вспышки коронавируса COVID-19.

Штайе: ПА объявит государство "Палестина" после аннексии Палестинская автономия "предпримет шаги по провозглашению независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", если Израиль объявит о распространении суверенитета над частями Западного берега 1 июля.

БАГАЦ отменил закон о легализации форпостов БАГАЦ распорядился отменить закон от 2017 года, легализовавший строительство поселений на "частной палестинской земле" в Иудее и Самарии, что вызвало критику со стороны "Ликуда", и одобрение со стороны "Кахоль Лаван".

Худший сценарий: 5000 больных на ИВЛ в Израиле Сановники министерства здравоохранения предупреждают о “второй волне” коронавируса, удар которой может оказаться куда сильнее, чему удар первой.

В Иране казнят "виновника" смерти Сулеймани Иран объявил, что он казнит человека, осужденного за то, что он якобы предоставил США и Израилю информацию, которая помогла ликвидировать главаря так называемой бригады "Аль-Кудс" Кассема Солеймани.


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