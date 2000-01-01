Израиль: новое распоряжение по надзору из-за COVID-19
Во вторник, 9 июня, на экстренном совещании Совета национальной безопасности было принято решение об усилении контроля за соблюдением правил, которые были установлены министерством здравоохранения на время вспышки коронавируса COVID-19.
Соответствующее заседание инициировал премьер-министр Биньямин Нетаниягу из-за ситуации с распространением заболевания.
В частности, было решено привлечь муниципальных инспекторов и инспекторов местных органов власти к работе по надзору.
В распоряжении сказано, что нужно уделять внимание ношению масок в общественных местах. Нарушителей будут штрафовать. Размер соответствующего наказания пока не был указан.
Также представителям полиции приказано следить за людьми, которые собираются большими группами, за соблюдением правил социального дистанцирования, за выполнением инструкций в торговых центрах, и контролировать соблюдение режима самоизоляции.
Инспекторы пройдут специальный инструктаж. По предварительным данным, они смогут приступить к выполнению соответствующих обязанностей уже с понедельника, 15 июня.