09.06 21:07 MIGnews.com
Ликуд предостерегает БАГАЦ от новых выборов
"Ликуд" предупредила БАГАЦ о возможных новых выборах в ответ на иск левых активистов с требованием признать коалиционное соглашение незаконными.
Соответствующий ответ распространили израильские СМИ.
Представители "Ликуда" твердо намерены выполнить все пункты коалиционного соглашения, включая пункт о ротации на посту премьер-министра.
"И Ликуд, и Кахоль Лаван придают огромную важность соблюдению коалиционного соглашения, которое было достигнуто после трех предвыборных кампаний", – сказано в сообщении.
Уточняется, что обеим партиям для достижения соглашения пришлось преодолеть "большой разрыв в первоначальных позициях".
"В итоге на свет появился сложный, но сбалансированный документ. Разрыв этого соглашения неминуемо приведет Израиль к новым выборам", – сказано в ответе.
Члены "Ликуда" напомнили, что БАГАЦ ранее уже рассматривал вопрос о коалиционном соглашении, и решил не вмешиваться в его исполнение.
Поделиться
Все по теме
Комментарии