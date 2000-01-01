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Ликуд предостерегает БАГАЦ от новых выборов | Фото:09.06 21:07   MIGnews.com

Ликуд предостерегает БАГАЦ от новых выборов

"Ликуд" предупредила БАГАЦ о возможных новых выборах в ответ на иск левых активистов с требованием признать коалиционное соглашение незаконными.

Соответствующий ответ распространили израильские СМИ.

Представители "Ликуда" твердо намерены выполнить все пункты коалиционного соглашения, включая пункт о ротации на посту премьер-министра.

"И Ликуд, и Кахоль Лаван придают огромную важность соблюдению коалиционного соглашения, которое было достигнуто после трех предвыборных кампаний", – сказано в сообщении.

Уточняется, что обеим партиям для достижения соглашения пришлось преодолеть "большой разрыв в первоначальных позициях".

"В итоге на свет появился сложный, но сбалансированный документ. Разрыв этого соглашения неминуемо приведет Израиль к новым выборам", – сказано в ответе.

Члены "Ликуда" напомнили, что БАГАЦ ранее уже рассматривал вопрос о коалиционном соглашении, и решил не вмешиваться в его исполнение.


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