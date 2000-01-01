09.06 21:07 MIGnews.com

Ликуд предостерегает БАГАЦ от новых выборов

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"Ликуд" предупредила БАГАЦ о возможных новых выборах в ответ на иск левых активистов с требованием признать коалиционное соглашение незаконными.Соответствующий ответ распространили израильские СМИ.Представители "Ликуда" твердо намерены выполнить все пункты коалиционного соглашения, включая пункт о ротации на посту премьер-министра."И Ликуд, и Кахоль Лаван придают огромную важность соблюдению коалиционного соглашения, которое было достигнуто после трех предвыборных кампаний", – сказано в сообщении.Уточняется, что обеим партиям для достижения соглашения пришлось преодолеть "большой разрыв в первоначальных позициях"."В итоге на свет появился сложный, но сбалансированный документ. Разрыв этого соглашения неминуемо приведет Израиль к новым выборам", – сказано в ответе.Члены "Ликуда" напомнили, что БАГАЦ ранее уже рассматривал вопрос о коалиционном соглашении, и решил не вмешиваться в его исполнение.