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Кахоль Лаван поддерживает решение БАГАЦа | Фото:09.06 20:35   MIGnews.com

Кахоль Лаван поддерживает решение БАГАЦа

В "Кахоль Лаван" уважают решение Верховного суда и обязуются соблюдать отмену закона о легализации форпостов.

Соответствующее заявление представители партии сделали вечером, 9 июня.

"Формулировка Закона об урегулировании противоречила действующему законодательству Израиля, а его правовые проблемы были известны еще тогда, когда он был принят в Кнессете", – сказано в заявлении.

В партии считают, что постановление суда должно быть принято к исполнению. Между тем Йоаз Хенедель и Цви Хаузер отметили, что решение БАГАЦа не остановит стремление к распространению суверенитета над частями Западного берега.

"Будущее урегулирования будет решаться не в зале суда, а правительством Израиля, которое имеет исторический шанс распространить суверенитет", – сказано в заявлении.


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