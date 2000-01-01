Кахоль Лаван поддерживает решение БАГАЦа

Соответствующее заявление представители партии сделали вечером, 9 июня.
"Формулировка Закона об урегулировании противоречила действующему законодательству Израиля, а его правовые проблемы были известны еще тогда, когда он был принят в Кнессете", – сказано в заявлении.
В партии считают, что постановление суда должно быть принято к исполнению. Между тем Йоаз Хенедель и Цви Хаузер отметили, что решение БАГАЦа не остановит стремление к распространению суверенитета над частями Западного берега.
"Будущее урегулирования будет решаться не в зале суда, а правительством Израиля, которое имеет исторический шанс распространить суверенитет", – сказано в заявлении.