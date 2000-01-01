09.06 20:23 MIGnews.com

Ликуд: мы снова примем закон о форпостах

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Партия Ликуд сделала заявление в связи с отменой БАГАЦем закона о легализации форпостов.В заявлении говорится: Печально то, что БАГАЦ вмешался и отменил закон, важный для поселенческого движения и его будущего. Мы будем действовать с тем, чтобы принять этот закон заново”.В результате отмены закона под вопрос поставлена законность более чем 4 тысяч единиц жилья практически во всех израильских поселениях и будущее проживающих в этих квартирах семей.