09.06 19:43 MIGnews.com

БАГАЦ отменил закон о легализации форпостов

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Во вторник, 9 июня, БАГАЦ распорядился отменить закон от 2017 года, легализовавший строительство поселений на "частной палестинской земле" в Иудее и Самарии.Об этом сообщают израильские СМИ.Верховный суд потребовал отменить закон, принятый в 2017 году, о строительстве поселений на земле, принадлежащей палестинцам, путем экспроприации прав на землевладение. Действие законодательной инициативы ранее было приостановлено на время рассмотрения ходатайств.В постановлении отмечается, что закон якобы "ущемляет права собственности и равенства палестинцев и отдает предпочтение интересам израильских поселенцев перед жителями ПА". Кроме того, палестинцы "должны иметь статус защищенных жителей".Этот закон приняли после того, как Израиль был вынужден снести ряд домов, построенных на земле, которая, как было установлено, принадлежала палестинцам. Поселенцы утверждали, что купили землю.