09.06 20:04 MIGnews.com

Нетаниягу поручил провести срочное совещание из-за COVID-19

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил провести совещание по вопросу ужесточения контроля за исполнением инструкций на фоне роста числа зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.Об этом вечером, 9 июня, сообщила пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.Соответствующее решение было вынесено после обсуждения с министром внутренней безопасности и министром внутренних дел нынешней ситуации."Биньямин Нетаниягу поручил главе СНБ Меиру Бен-Шабату провести совещание с министром внутренних дел, министром внутренней безопасности, и.о. генерального директора министерства главы правительства, генеральным директором министерства здравоохранения, генеральным инспектором полиции, представителями местного самоуправления и председателем Центра местной власти по вопросам ужесточения контроля за исполнением инструкций ввиду роста заболеваемости", – сказано в сообщении.