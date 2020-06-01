Скончался президент Бурунди Пьер Нкурунзиза

Во вторник, 9 июня, стало известно о смерти президента Бурунди Пьера Нкурунзиза.
Как сообщило правительство страны, он скончался в 55 лет, передает Аljazeera.
Причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Уточняется, что президента госпитализировали из-за плохого самочувствия. В больнице его состояние улучшилось. Сердце остановилось в понедельник, 8 июня. Попытки реанимировать Нкурунзиза оказались безуспешными.
URGENT: Le Gouvernement de la République du Burundi annonce avec une très grande tristesse le décès inopiné de Son Excellence Pierre Nkurunziza, Président de la République du Burundi, survenu à l’Hôpital du Cinquantenaire de Karusi suite à un arrêt cardiaque ce 8 juin 2020. pic.twitter.com/PP46kKzAM5
Политик находился у власти с 2005 года. Нкурунзиза родился в 1964 году. В 1995 году он примкнул к "Национальному совету в защиту демократии", возглавив одну из фракций.
В 2005 году партия одержала победу на парламентских выборах, после чего парламент избрал Нкурунзизу президентом страны. На второй срок его переизбрали всенародным голосованием, при этом оппозиция бойкотировала выборы, а он был единственным кандидатом.
В 2015 году Нкурунзиза заявил о намерении баллотироваться на третий президентский срок. Оппозиция обвинила его в нарушении конституции, по которой глава государства может занимать пост не более двух пятилетних сроков.