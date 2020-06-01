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Скончался президент Бурунди Пьер Нкурунзиза | Фото:09.06 18:40   MIGnews.com

Скончался президент Бурунди Пьер Нкурунзиза

Во вторник, 9 июня, стало известно о смерти президента Бурунди Пьера Нкурунзиза.

Как сообщило правительство страны, он скончался в 55 лет, передает Аljazeera.

Причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Уточняется, что президента госпитализировали из-за плохого самочувствия. В больнице его состояние улучшилось. Сердце остановилось в понедельник, 8 июня. Попытки реанимировать Нкурунзиза оказались безуспешными.


Политик находился у власти с 2005 года. Нкурунзиза родился в 1964 году. В 1995 году он примкнул к "Национальному совету в защиту демократии", возглавив одну из фракций.

В 2005 году партия одержала победу на парламентских выборах, после чего парламент избрал Нкурунзизу президентом страны. На второй срок его переизбрали всенародным голосованием, при этом оппозиция бойкотировала выборы, а он был единственным кандидатом.

В 2015 году Нкурунзиза заявил о намерении баллотироваться на третий президентский срок. Оппозиция обвинила его в нарушении конституции, по которой глава государства может занимать пост не более двух пятилетних сроков.


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