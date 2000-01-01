09.06 18:03 MIGnews.com
"Норвежский закон" утвержден для голосования
Во вторник, 9 июня, был утвержден для голосования во втором и третьем чтениях "норвежский закон".
Об этом сообщают израильские СМИ.
Документ поддержали восемь членов законодательной комиссии Кнессета, пятеро были против. На следующей неделе "норвежский закон" будет вынесен на голосование в пленарном заседании.
Согласно тексту документа, он позволит министрам увольняться и передавать депутатские мандаты следующим в списке фракций. В понедельник, 1 июня, Кнессет утвердил закон в первом чтении.
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