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`Норвежский закон` утвержден для голосования | Фото: AFP09.06 18:03   MIGnews.com

"Норвежский закон" утвержден для голосования

Во вторник, 9 июня, был утвержден для голосования во втором и третьем чтениях "норвежский закон".

Об этом сообщают израильские СМИ.

Документ поддержали восемь членов законодательной комиссии Кнессета, пятеро были против. На следующей неделе "норвежский закон" будет вынесен на голосование в пленарном заседании.

Согласно тексту документа, он позволит министрам увольняться и передавать депутатские мандаты следующим в списке фракций. В понедельник, 1 июня, Кнессет утвердил закон в первом чтении.


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