09.06 13:26 MIGnews.com

Ганц просит отложить принятие закона о призыве

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Несмотря на предвыборные обещания, лидер Кахоль Лаван Бени Ганц обратился в БАГАЦ с просьбой отложить принятие закона о призыве на три месяца.Согласно версии Ганца, изложенной в петиции БАГАЦу, “новое правительство только что сформировано и не успело обсудить положения закона”.Ганц пообещал “представить подробный план в ближайшее время”.Ганц также заявил, что “коронавирус, со всеми вытекающими из кризиса последствиями, замедлил работу над проектом”.Коалиционное соглашение предусматривает принятие закона о призыве немедленно после формирования правительства.Бывший партнер Ганца по Кахоль Лаван, Яир Лапид немедленно заявил: “Очень грустно видеть, как бывший начальник Генштаба снова просит отсрочки и пытается объяснить свои уступки ультра-ортодоксов. Принцип равного распределения бремени - в могиле. Только простофили продолжат служить”.