Ганц просит отложить принятие закона о призыве

Несмотря на предвыборные обещания, лидер Кахоль Лаван Бени Ганц обратился в БАГАЦ с просьбой отложить принятие закона о призыве на три месяца.
Согласно версии Ганца, изложенной в петиции БАГАЦу, “новое правительство только что сформировано и не успело обсудить положения закона”.
Ганц пообещал “представить подробный план в ближайшее время”.
Ганц также заявил, что “коронавирус, со всеми вытекающими из кризиса последствиями, замедлил работу над проектом”.
Коалиционное соглашение предусматривает принятие закона о призыве немедленно после формирования правительства.
Бывший партнер Ганца по Кахоль Лаван, Яир Лапид немедленно заявил: “Очень грустно видеть, как бывший начальник Генштаба снова просит отсрочки и пытается объяснить свои уступки ультра-ортодоксов. Принцип равного распределения бремени - в могиле. Только простофили продолжат служить”.