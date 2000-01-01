Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Нетаниягу поговорил с премьерами Чехии и Болгарии | Фото:09.06 14:32   MIGnews.com

Нетаниягу поговорил с премьерами Чехии и Болгарии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в ходе телефонного разговора поздравил своего израильского коллегу Биньямина Нетаниягу с формированием правительства.

Политики обсудили сотрудничество в области борьбы с коронавирусом, кибербезопасности и других сферах, сообщает пресс-служба канцелярии израильского премьера.

Премьер-министр Чехии пригласил премьер-министра Нетаниягу посетить Чешскую Республику. Была достигнута договоренность провести следующую межправительственную встречу в Праге, когда позволят обстоятельства.

Нетаниягу поблагодарил Бабиша за поддержку его страной Изяраиля на политической арене и на международных форумах.

Ранее сегодня премьеру позвонил глава болгарского правительства Бойко Борисов. Они также обсудили проблемы борьбы с коронавирусом и договорились расширить сотрудничество в различных областях.

Нетаниягу поблагодарил болгарского премьера за дружбу и за поддержку его страной Израиля на международных форумах, а также пригласил Борисова посетить Израиль в ближайшее время.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:57
Производитель ракет предскажет состояние больных COVID-19
15:35
Германия не введет санкции за аннексию Западного берега
14:53
В Иране казнят "виновника" смерти Сулеймани
14:11
Пострадавшим за сотрудничество с Израилем дадут компенсацию
13:55
Мигранты и вспышка коронавируса в Тель-Авива
13:50
Израиль - на третьем месте в рейтинге борьбы с COVID-19
13:26
Ганц просит отложить принятие закона о призыве
13:08
Еще две страны приняли определение антисемитизма
12:47
Пекин не является противником, - Столтенберг
12:05
Гарвард: COVID-19 мог появиться в Китае еще прошлым летом
11:44
Иран: открыт сезон охоты на беглых финансистов
11:23
Половина жителей Бергамо - носители COVID-19
11:09
На севере Израиля обстреляны Арома и МакДональдс
11:02
Петах-Тиква: у школьницы коронавирус, 800 человек не учатся
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  