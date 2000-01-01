09.06 14:32 MIGnews.com

Нетаниягу поговорил с премьерами Чехии и Болгарии

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в ходе телефонного разговора поздравил своего израильского коллегу Биньямина Нетаниягу с формированием правительства.Политики обсудили сотрудничество в области борьбы с коронавирусом, кибербезопасности и других сферах, сообщает пресс-служба канцелярии израильского премьера.Премьер-министр Чехии пригласил премьер-министра Нетаниягу посетить Чешскую Республику. Была достигнута договоренность провести следующую межправительственную встречу в Праге, когда позволят обстоятельства.Нетаниягу поблагодарил Бабиша за поддержку его страной Изяраиля на политической арене и на международных форумах.Ранее сегодня премьеру позвонил глава болгарского правительства Бойко Борисов. Они также обсудили проблемы борьбы с коронавирусом и договорились расширить сотрудничество в различных областях.Нетаниягу поблагодарил болгарского премьера за дружбу и за поддержку его страной Израиля на международных форумах, а также пригласил Борисова посетить Израиль в ближайшее время.