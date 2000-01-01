09.06 17:21 MIGnews.com
Столтенберг: из-за РФ НАТО нужно усиление
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Альянс будет искать возможности для усиления, чтобы адекватно отвечать на предстоящие вызовы, среди которых военное усиление России.
В Брюсселе Столтенберг инициировал дискуссию "НАТО-2030". Он пояснил, что ее цель – понять, как будет выглядеть Североатлантический альянс через 10 лет, как он продолжит держать мир в безопасности.
"Мое видение "НАТО-2030" – это не перезапуск НАТО. Речь идет о том, как укрепить наш и без того сильный альянс", – приводит слова Столтенберга пресс-служба
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