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Столтенберг: из-за РФ НАТО нужно усиление 09.06 17:21   MIGnews.com

Столтенберг: из-за РФ НАТО нужно усиление

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Альянс будет искать возможности для усиления, чтобы адекватно отвечать на предстоящие вызовы, среди которых военное усиление России.

В Брюсселе Столтенберг инициировал дискуссию "НАТО-2030". Он пояснил, что ее цель – понять, как будет выглядеть Североатлантический альянс через 10 лет, как он продолжит держать мир в безопасности.

"Мое видение "НАТО-2030" – это не перезапуск НАТО. Речь идет о том, как укрепить наш и без того сильный альянс", – приводит слова Столтенберга пресс-служба.


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