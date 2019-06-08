09.06 10:15 MIGnews.com

Кадеты ЦАХАЛа готовятся к захвату ливанской деревни

פשיטה על כפר לבנוני: כך זה יתבצע בעימות עם חיזבאללה. צפו בהצצה לעימות האפשרי הבא

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На этой неделе кадеты из Школы подготовки офицеров Армии обороны Израиля участвовали в учениях по захвату ливанской деревни, контролируемой "Хизбаллой", в будущей войне с террористической группировкой.“12-й канал” израильского телевидения сообщил в субботу, что в ходе учений основное внимание уделялось взаимодействию между пехотой, танковым корпусом, военно-воздушными силами и разведкой в выявлении и устранении угроз в городских районах.В будущем конфликте “мы не будем входить в каждую деревню”, - сказал генерал-лейтенант Бенни Аарон, который следит за командирской подготовкой в танковом корпусе. “Мы выберем те цели которые нам необходимо завоевать и ударим по тем местам, которые помогут нам нанести поражение врагу.”Он сказал, что основной задачей было поражение врага, который был виден над землей только в течение коротких промежутков времени. Курсанты, по его словам, изучали “как будет выглядеть будущее поле битвы, и что от них ожидается на войне”.