09.06 08:15 MIGnews.com

Иран закрыл 547 ресторанов за нарушение исламских принципов

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Иранская полиция закрыла 547 ресторанов и кафе в Тегеране за несоблюдение «исламских принципов», заявил в субботу начальник полиции столицы.«Закрыто 547 предприятий и арестовано 11 правонарушителей», - сказал Хоссейн Рахими в заявлении на веб-сайте полиции.Агентство «Фарс» сообщило, что операция проводилась в течение 10 дней.Нарушения включали «нетрадиционную рекламу в киберпространстве, незаконную музыку и разврат», сообщил Фарс.«Соблюдение исламских принципов - это ... одна из главных задач и обязанностей полиции», - сказал начальник полиции.