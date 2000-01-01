Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Иран закрыл 547 ресторанов за нарушение исламских принципов 09.06 08:15   MIGnews.com

Иран закрыл 547 ресторанов за нарушение исламских принципов

Иранская полиция закрыла 547 ресторанов и кафе в Тегеране за несоблюдение «исламских принципов», заявил в субботу начальник полиции столицы.

«Закрыто 547 предприятий и арестовано 11 правонарушителей», - сказал Хоссейн Рахими в заявлении на веб-сайте полиции.
Агентство «Фарс» сообщило, что операция проводилась в течение 10 дней.

Нарушения включали «нетрадиционную рекламу в киберпространстве, незаконную музыку и разврат», сообщил Фарс.

«Соблюдение исламских принципов - это ... одна из главных задач и обязанностей полиции», - сказал начальник полиции.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:42
Умер младший брат Хиллари Клинтон
07:39
Начинается работа над новой дорогой в Иерусалим
07:14
Китай ограничит экспорт некоторых технологий в США
06:22
Встреча Трампа-Си имеет параллели с саммитом в Буэнос-Айресе
05:18
Арестованы два лидера повстанцев из Судана
04:17
Два лучших работника Uber покидают компанию
02:55
Космос может начать принимать туристов в следующем году
01:32
Исследование: чтобы жить - нужно ходить
00:28
Часть МКС откроют для коммерческого использования  
23:21
Семейство Обамы будут записывать подкасты
22:17
Мир увидит 5-й сезон "Люцифера"
21:45
Союзник Назарбаева намерен стать президентом Казахстана
20:30
Рамле: мужчина расстрелян в упор, женщина тяжело ранена
20:10
В Британии за гомофобное нападение арестованы подростки
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus