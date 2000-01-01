09.06 09:22 MIGnews.com
Ливанские источники: возможна военная операция на границе
Действия Израиля на границах указывают на возможную грядущую военную операцию, сообщила в субботу газета — Asharq al-Awsat.
Военные источники добавили, что если Израиль решит нарастить напряженность, он может найти разные оправдания для начала военных действий против Ливана.
“Опасность возможной будущей войны исходит от Израиля, а не от Ливана”, - добавили источники.
Израиль провел несколько мероприятий на границах с Ливаном, включая установку инспекционных камер и строительство цементной стены.
Ливан отметил, что израильские военные самолеты нарушают воздушное пространство Ливана несколько раз в день.
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