09.06 09:22 MIGnews.com

Ливанские источники: возможна военная операция на границе

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Действия Израиля на границах указывают на возможную грядущую военную операцию, сообщила в субботу газета — Asharq al-Awsat.Военные источники добавили, что если Израиль решит нарастить напряженность, он может найти разные оправдания для начала военных действий против Ливана.“Опасность возможной будущей войны исходит от Израиля, а не от Ливана”, - добавили источники.Израиль провел несколько мероприятий на границах с Ливаном, включая установку инспекционных камер и строительство цементной стены.Ливан отметил, что израильские военные самолеты нарушают воздушное пространство Ливана несколько раз в день.