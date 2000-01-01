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Мандельблитт предъявил ультиматум Нетаниягу 09.06 21:08   MIGnews.com

Мандельблитт предъявил ультиматум Нетаниягу

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблитт предъявил команде защиты премьер-министра Биньямина Нетаниягу ультиматум.

Мандельблитт, указывая на то, что слушания по делам об обвинении в коррупции премьера откладываются уже долгое время, требует от адвокатов Нетаниягу завтра, 10 июня, дать однозначный ответ - хотят ли они, чтобы досудебное слушание дел прошло у юридического советника правительства, или же дела будут переданы в БАГАЦ.

В своем заявлении Мандельблиттт еще раз заявил, что с его точки зрения, не существует связи между политической ситуацией премьера и его юридическими проблемами.

На прошлой неделе Мандельблитт отверг требования адвокатов Нетаниягу отложить слушание дел премьера на год, и установил даты слушаний - 2 и 3 октября.


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