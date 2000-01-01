Глава МИД Германии проведет встречу с Рухани

Министр иностранных дел Германии встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани в Тегеране в понедельник, сообщил немецкий дипломатический источник в рамках согласованных европейских усилий по сохранению ядерного пакта Исламской республики с мировыми державами и ослаблению растущей американо-иранской напряженности.
"Могу подтвердить, что немецкий министр иностранных дел встретится с президентом Рухани в понедельник", - сказал неназванный источник.
Напомним, что на данный момент Маас совершает дипломатическое турне по странам Ближнего Востока. Он уже совершил визиты в Иорданию, Абу Даби и Ирак.
"Оттепель" в длительных противоречивых отношениях между Тегераном и Вашингтоном началась, когда Иран заключил в 2015 году соглашение с шестью крупными державами, ограничивающими его ядерную деятельность. Но враждебность возобновилась с тех пор, как президент Дональд Трамп вывел страну из соглашения в 2018 году и ввел широкие санкции против Исламской республики.
Некоторые европейские страны, включая Германию, пытаются сохранить ядерную сделку, хотя они разделяют беспокойство Белого дома по поводу программы Ирана по баллистическим ракетам и ее роли в конфликтах на Ближнем Востоке.
Германия, Франция и Великобритания утверждают, что ядерный пакт остается лучшим способом ограничить иранское обогащение урана, потенциальный путь к разработке ядерного оружия, и добиваться соглашения с Тегераном по другим вопросам безопасности в будущем.