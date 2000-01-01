09.06 21:07 MIGnews.com

Джонсон выплатит отступные за Brexit на особых условиях

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Борис Джонсон, главный претендент на должность премьер-министра Великобритании, сказал, что не выплатит Брюсселю отступные за Brexit, пока не добьется лучших условий для выхода. Речь идет о сумме в 39 миллиардов фунтов стерлингов.Также бывший министр иностранных дел рассказал Sunday Times о других планах касательно Brexit. Среди них: восстановлениепограничного режима между Северной Ирландией и Ирландией; смена состава делегации на переговорах, чтобы Кабинет министров мог контролировать процесс; гарантирование прав 3,2 млн гражданам ЕС, проживающим в Великобритании; усиление подготовки к Brexit без договоренности с ЕС.Джонсон сказал: “Я думаю, наши друзья и партнеры должны понимать, что деньги будут удерживаться до тех пор, пока у нас не будет большей ясности касательно дальнейших действий”.