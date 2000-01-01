Власти Китая закрыли доступ к Guardian

Сайт британской газеты Guardian был заблокирован в Китае в связи с тем, что власти страны распространили на международных новостных сайтах информацию, приуроченную к 30-летию побоища на площади Тяньаньмэнь.
Правительство Китая регулярно препятствовало освещению инцидента, в ходе которого были разогнаны протесты.
На сайте Guardian, а также в печатном издании отмечается, что доступ к сайту для китайских пользователей обычно блокируется после годовщины кровавой расправы — 4 июня.
Развитие в Китае особой интернет-культуры с ее собственной формой жесткого государственного регулирования расходится с традиционным видением глобального интернета. Западные веб-компании и медиа-компании часто сталкиваются с выбором: соблюдать правила цензуры как плату за ведение бизнеса в одной из крупнейших стран мира или прекратить вести бизнес в Китае.