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Иран: 2000 подразделений в войне с мятежом против хиджабов 09.06 15:20   MIGnews.com

Иран: 2000 подразделений в войне с мятежом против хиджабов

В Иране развернули 2000 новых подразделений полиции нравов. Решение было принято из-за публичного снятия платков — так женщины выражают протест против законов страны.

Подразделения, недавно созданные в северной провинции Гилан в рамках эксперимента, называют ”группой словесного и практического реагирования”. В каждом подразделении есть 6 женщин, которые имеют право арестовывать и задерживать тех, кто нарушает законы.

Со времен Исламской революции 1979 года в Иране были различные формы полиции нравственности. Но решение увеличить численность, а также ввести подразделения, состоящие исключительно из женщин — признак более жесткого подхода со стороны властей.


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