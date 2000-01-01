09.06 14:45 MIGnews.com

Путин: Северной Корее нужны гарантии безопасности

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Во время выступления на ежегодном инвестиционном форуме в Санкт-Петербурге в пятницу президент Российской Федерации, Владимир Путин, заявил, что Северной Корее необходимо дать надежные гарантии безопасности, чтобы убедить ее в том, что она может быть безъядерной.Он также подчеркнул, что у Северной Кореи есть пример Ирака и Ливии, и она не хочет повторять их судьбы.Путин сказал, что этот вопрос также обсуждался на саммите с президентом Китая, Си Цзиньпином. Саммит состоялся в Москве в среду. В результате переговор стало известно, что и Китай, и Россия хотят, чтобы Северная Корея отказалась от ядерного оружия.Российский лидер также выразил надежду, что президент США, Дональд Трамп, и северокорейский лидер, Ким Чен Ын, продолжат переговоры.