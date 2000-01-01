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Иран Европе: Наладьте с нами связи или вас ждут последствия 09.06 10:30   MIGnews.com

Иран Европе: Наладьте с нами связи или вас ждут последствия

В воскресенье Иран заявил, что Европа не в состоянии критиковать Тегеран за его военный потенциал, и призвал европейских лидеров нормализовать экономические связи с Исламской Республикой, несмотря на санкции США, в противном случае Европу ждут последствия.

Президент Дональд Трамп в прошлом году снял Соединенные Штаты с ядерной сделки с Ираном и вновь ввел санкции. Трамп осудил ядерное соглашение 2015 года с мировыми державами, подписанное его предшественником Бараком Обамой, как ошибочное, поскольку оно не является постоянным и не освещает программу Ирана по баллистическим ракетам или ее роль в конфликтах на Ближнем Востоке.

Европейские страны, подписавшие соглашение, - Франция, Великобритания и Германия - разделяют те же опасения, что и Соединенные Штаты, по поводу программы Ирана по баллистическим ракетам и региональной деятельности.


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