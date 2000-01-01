Финансовые руководители G20: Торговый спор усилился

В воскресенье лидеры финансовой группы G20 заявили, что торговая и геополитическая напряженность "усилились", но не смогли выразить настоятельную необходимость их устранения, в окончательном проекте коммюнике, в котором говорится, что глобальный рост, вероятно, ускорится, сообщает Reuters.
После напряженных переговоров, которые почти прекратили выпуск коммюнике, министры финансов и управляющие центральных банков собрались в Фукуоке, на юге Японии, где подтвердили формулировку по торговле, изданную в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года.