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Финансовые руководители G20: Торговый спор усилился 09.06 23:32   MIGnews.com

Финансовые руководители G20: Торговый спор усилился

В воскресенье лидеры финансовой группы G20 заявили, что торговая и геополитическая напряженность "усилились", но не смогли выразить настоятельную необходимость их устранения, в окончательном проекте коммюнике, в котором говорится, что глобальный рост, вероятно, ускорится, сообщает Reuters.

После напряженных переговоров, которые почти прекратили выпуск коммюнике, министры финансов и управляющие центральных банков собрались в Фукуоке, на юге Японии, где подтвердили формулировку по торговле, изданную в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года.


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