09.06 09:52 MIGnews.com

Лиц, связанных с Катаром внесли в террористический список

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Власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта объявили о формировании единого списка, в который вошли 59 человек и 12 организаций, связанные с Катаром.По мнению этих государств, все они причастны к терроризму и пользуются поддержкой Дохи.Телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление четырех стран сообщает, что у властей имеется соответствующая информация о связях указанных лиц и организаций "с политикой двойных стандартов Катара, которая, с одной стороны, декларирует борьбу с терроризмом, а с другой — финансирование, поддержку и укрывательство различных террористических группировок".Из отдельных лиц в список были включены видный мусульманский богослов в Катаре Юсеф аль-Карадауи и двоюродный брат бывшего министра иностранных дел Катара Абдель Азиз бен Халифа аль-Атыйя.