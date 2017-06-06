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Египет требует от ООН расследовать выкуп Катара террористам 09.06 07:34   MIGnews.com

Египет требует от ООН расследовать выкуп Катара террористам

Правительство Египта потребовало, чтобы Совет Безопасности ООН провел официальное расследование инцидента, в ходе которого эмират Катар выплатил выкуп в размере миллиарда долларов “террористической группе, активной на территории Ирака”.

По сообщениям в западной прессе, в апреле этого года Катар выплатил около миллиарда долларов наличными выкупа за 26 членов королевской семьи, взятой иракской шиитский группировкой. Члены семьи в момент захвата развлекались соколиной охотой. Подробно это невероятный инцидент описан в материале "Соколиная охота и выкуп в миллиард долларов: что стоит за разрывом с Катаром".

Египет заявил, что выплата выкупа нарушает режим санкций ООН.

Заместитель посла Египта в ООН Ихаб Мустафа, выступая на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Катар нарушил резолюцию ООН 193, направленную на “предотвращение получения террористами прямых или косвенных выгод от выплаченных выкупов, или от их политических последствий”.

Мустафа заявил, что в случае, если деньги Катара попали к группам, связанным с Исламским Государством “речь идет о прямой поддержке терроризма”, и “совершенно определенно негативно повлияет на контр-террористические усилия ООН”.

Мустафа добавил: “Мы требуем, чтобы Совет Безопасности провел всестороннее расследование этого и подобных инцидентов”
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