09.06 06:51 MIGnews.com

Выборы в Британии: Провал Терезы Мэй

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Британская лейбористская партия добилась значительных успехов в результате парламентских выборов 8 июня.По предварительным расчетам, консерваторы в новом парламенте получат 318 мест, лейбористы - 267, SNP (шотландская национальная партия) -33, либеральные демократы - 11. В случае, если все эти три партии создадут коалицию, у них все еще будет на 8 мест меньше, чем у консерваторам. Консерваторам также могут помочь юнионисты в Северной Ирландии.Из подсчитанных на настоящий момент голосов, за консерваторов проголосовали 11 009 108 человек, за лейбористов - 10 710 321. Лейбористы получили на 10% больше голосов, чем на предыдущих выборах.Консерваторы, в результате выборов, теряют 16-18 мандатов, в то время как количество мандатов лейбористов увеличивается с 232 до 267.Лейбористы могли бы получить еще больше, если бы не успехи SNP в Шотландии.Лидер лейбористов, Джереми Корбин, заявил, что Мэй хотела получить мандат, но вместо этого ей был вынесен “опустошающий приговор избирателей”. Он сказал: “Этого достаточно для того, чтобы уйти, и создать новое правительство. Политику нельзя будет снова загнать в ту коробку, в которой она была раньше”.Выступая в Мейденхед, пепельно бледная Мэй отвергла требования Корбина, заявив: “В этот период страна, больше чем когда-либо, нуждается в периоде стабильности”.У Мэй - большие проблемы. Функционеры ее собственной партии обвиняют ее в “катастрофическом поражении” и говорят, что консерваторам “нужен новый лидер”. Несколько министров правительства Мэй потеряли свои места в парламенте в результате выборов - в том числе, министр финансов Джейн Эллисон и министр внутренних дел Эмбер Радд, а также министр кабинета Бен Гаммер.В Британии возникла реальная угроза “подвешенного парламента” - когда ни у одной из партий не будет большинства. И это произойдет всего за неделю до начала критически важных переговоров о выходе из ЕС.