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Банки ОАЭ перестали обслуживать террористов | Фото: Thinkstock10.06 06:23   MIGnews.com

Банки ОАЭ перестали обслуживать террористов

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов запретил всем финансовым учреждениям страны проводить любые операции по счетам лиц и организаций, внесенных в "террористический список" четырех арабских государств. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По распоряжению центрбанка ОАЭ, всем банкам запрещается принимать вклады и обслуживать счета 59 человек и 12 структур, внесенных в черный список, составленный властями Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна. Четыре арабских государства в распространенном минувшей ночью совместном заявлении подчеркнули, что они намерены "продолжать выявлять и преследовать тех, кто поддерживает террористов", а также бороться с "источниками финансирования террора, где бы эти источники не находились".

В "террористический список" внесены 26 граждан Египта. Большинство из них в настоящее время проживают на территории Катара. Кроме того в перечень лиц, непосредственно поддерживающих экстремистские группировки, вошли 18 катарцев, пять ливийцев, по два человека из Саудовской Аравии, Иордании, Кувейта и Бахрейна, а также йеменец и подданный ОАЭ. Список структур, поддерживающих террористов, составлен из шести организаций, действующих в Бахрейне, пяти - в Катаре и одной - на территории Ливии.
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