09.06 23:33 MIGnews.com

Впервые за 200 лет император отречется от престола

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Верхняя палата парламента Японии одобрила специальный законопроект об отречении от престола 83-летнего императора Акихито. Данное решение парламент принял впервые за последние 200 лет.Отмечается, что император может отречься в любой момент в течение трех лет после официального опубликования закона.После этого власть перейдет в руки старшему сыну Акихито, принцу Нарухито, а сам он сохранит свои основные привилегии.Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал принятие законопроекта важным моментом в истории государства.Японская пресса сообщает, что скорее всего, отречение произойдет к концу 30-го года правления императора, а именно в декабре следующего года.