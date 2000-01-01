09.06 20:15 MIGnews.com

Израиль. Преподавателям запретили говорить о политике

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В рамках нового морального регламента лекторам в высших учебных заведениях Израиля будет запрещено высказывать свои личные политические взгляды на занятиях, не связанных с политикой. Новый свод правил был составлен автором этического кодекса ЦАХАЛа, профессором Асой Кашером, по запросу министра просвещения Нафтали Беннета.Министр планирует утвердить новый документ на заседании возглавляемого им Совета по высшему образованию, после чего он может быть применен во всех университетах и колледжах Израиля."Полной академической свободе – да. Содействию политизации лекций в ВУЗах – нет. ВУЗы – не политические партии, поэтому студенты не должны бояться выражать свое мнение в классе, опасаясь, что это повлияет на их оценки. Кроме того, преподавателям не стоит позволять призывать к бойкоту учебного учреждения, в котором они работают. Это не протест против какой-либо конкретной политической силы – это охватывает весь политический спектр целиком. Ни у одной партии нет повода быть против этого шага", - цитирует Беннета Ynet.Впрочем, несмотря на это, многие лекторы уже заявили, что они не станут придерживаться нового этического кодекса. В декабре, когда министр обратился к Кашеру с просьбой переписать этический кодекс, сотни лекторов подписали петицию против этого решения."Мы, преподаватели ВУЗов, заявляем о своем намерении полностью игнорировать заключение комиссии Кашера ... правительство не имеет полномочий определять, какие выражения подходят для академических кругов", - писали они.Согласно новому этическому кодексу, преподавателям будет разрешено обсуждать лишь те политические вопросы, которые имеют отношение к курсу, например, в области политических наук. Но призывать других поддерживать академические бойкоты или участвовать в них самим им будет непозволительно, также как и ВУЗам сотрудничать с политическими организациями или движениями.В каждом институте должно быть создано отделение по соблюдению этического кодекса и контролю политической деятельности лекторов. Обращаться в данное подразделение также смогут и студенты.Новый кодекс предусматривает и санкции в отношении нарушивших его. Сначала, если лектор будет уличен в навязывании своих политических взглядов впервые, ему будет грозить запись в личное дело. На второй раз он рискует столкнуться с дисциплинарными мерами.