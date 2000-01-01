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Елизавета II разрешила Терезе Мэй сформировать правительство | Фото: Tiocfaidh ár lá 1916/Flickr09.06 18:59   MIGnews.com

Елизавета II разрешила Терезе Мэй сформировать правительство

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила разрешение королевы Елизаветы II на формирование кабинета министров несмотря на то, что ее Консервативная партия не сумела получить большинство на прошедших парламентских выборах.

Выступая на Даунинг-стрит после аудиенции с королевой, Мэй заявила, что попытается сформировать правительство меньшинства при поддержке североирландской Партии демократических юнионистов (ДЮП), с которой у консерваторов сложились прочные отношения.

Тереза Мэй пообещала дать полиции и спецслужбам больше полномочий для борьбы с терроризмом. По словам Мэй, в ближайшие пять лет она обеспечит Британии стабильность. Условия, которых Мэй планирует добиться во время переговоров по Brexit, будут удовлетворять все слои населения Соединенного Королевства, заявила премьер-министр.

"Именно за это проголосовал народ в прошлом году, именно это мы и обеспечим. Так что за работу!" - заявила она.

Мэй уточнила, что переговоры о выходе Великобритании из Европейского союза начнутся 19 июня, как и было запланировано.

Наопмним, что по итогам состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборов ни одна политическая сила не смогла набрать большинство голосов. Консервативная партия потеряла правящее большинство в парламенте, получив 318 мандатов.

В то же время представители возглавляемой Джереми Корбином Лейбористской партии займут 261 место в палате общин.
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