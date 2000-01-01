09.06 18:59 MIGnews.com

Елизавета II разрешила Терезе Мэй сформировать правительство

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила разрешение королевы Елизаветы II на формирование кабинета министров несмотря на то, что ее Консервативная партия не сумела получить большинство на прошедших парламентских выборах.Выступая на Даунинг-стрит после аудиенции с королевой, Мэй заявила, что попытается сформировать правительство меньшинства при поддержке североирландской Партии демократических юнионистов (ДЮП), с которой у консерваторов сложились прочные отношения.Тереза Мэй пообещала дать полиции и спецслужбам больше полномочий для борьбы с терроризмом. По словам Мэй, в ближайшие пять лет она обеспечит Британии стабильность. Условия, которых Мэй планирует добиться во время переговоров по Brexit, будут удовлетворять все слои населения Соединенного Королевства, заявила премьер-министр."Именно за это проголосовал народ в прошлом году, именно это мы и обеспечим. Так что за работу!" - заявила она.Мэй уточнила, что переговоры о выходе Великобритании из Европейского союза начнутся 19 июня, как и было запланировано.Наопмним, что по итогам состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборов ни одна политическая сила не смогла набрать большинство голосов. Консервативная партия потеряла правящее большинство в парламенте, получив 318 мандатов.В то же время представители возглавляемой Джереми Корбином Лейбористской партии займут 261 место в палате общин.