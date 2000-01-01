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Россия сказала, когда посольство переедет в Иерусалим | Фото: Thinkstock09.06 17:55   MIGnews.com

Россия сказала, когда посольство переедет в Иерусалим

Посольство России в Израиле останется в Тель-Авиве до тех пор, пока между израильтянами и палестинцами не будет достигнуто окончательное соглашение о судьбе города, заявили РИА Новости в МИД РФ.

В Департаменте информации и печати МИД РФ напоминают, что еще 6 апреля 2017 было сделано официальное заявление, в котором была подтверждена приверженность Москвы "двухгосударственному решению палестино-израильского конфликта".

"Мы отметили, что рассматриваем Восточный Иерусалим в качестве столицы будущего палестинского государства, а Западный Иерусалим считаем столицей Израиля. При этом было подчеркнуто, что конкретные параметры решения всего спектра вопросов окончательного статуса палестинских территорий, включая проблему Иерусалима, должны быть согласованы в ходе прямых переговоров между сторонами. Имеется в виду, что до достижения финального соглашения между палестинцами и израильтянами, в частности, по судьбе Иерусалима, мы не будем предпринимать каких-либо действий, которые могли бы предвосхитить решение этого и других ключевых проблем урегулирования в пользу той или иной стороны. К таким действиям мы относим и возможный перенос нашего посольства из Тель-Авива в Иерусалим", — отметили в российском МИД.

Стоит отметить, что на фоне промедлений американского президента Дональда Трампа министр по делам Иерусалима и национального наследия Израиля Зеев Элькин призвал Россию воспользоваться промедлением США и стать первой страной в мире, которая перенесет свое посольство в Иерусалим.
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