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Атаки на Израиль будут означать атаки на бюджет ООН 09.06 17:33   MIGnews.com

Атаки на Израиль будут означать атаки на бюджет ООН

До тех пор, пока Организация Объединенных Наций не победит предвзятость в отношении Израиля и не прекратит свои беспрестанные атаки на Еврейское государство, ее будут "наказывать рублем", то есть долларом, уверен посол Израиля в эту организацию Дани Данон.

"Агентства ООН готовят отчеты, которые затем используются и штаб-квартирой ООН, и ее отделениями по всему миру. Мы не жалеем усилий, изучая эти доклады с целью узнать, что они пишут об Израиле, и, к нашему сожалению, нам еще ни разу не пришлось об этом пожалеть. Возьмем, к примеру, якобы невинный доклад под названием "Годовой отчет о детях в районах вооруженных конфликтов". Палестинцы пытались внести Израиль в черный список вместе с такими организациями, как "Исламское государство" и "Боко Харам", - сказал дипломат в интервью изданию Ynet.

Напомним, что сейчас он временно вернулся в Израиль, чтобы сопровождать постоянного представителя США в ООН Никки Хейли, которая прилетела в Еврейское государство с трехдневным визитом.

"В докладе был описан инцидент под названием "Убийство несовершеннолетнего палестинца в Кирьят-Арбе". В нем говорилось, что палестинского подростка убили во время нападения на молодую израильтянку. Я позвонил председателю агентства и сказал: "Вы совсем умом тронулись? потеряли рассудок? 17-летний палестинский террорист, который вошел в дом в еврейской общине и убил ребенка, спавшего в своей спальне. Так в ООН себе представляют убийство?" Вот, с чем нам приходится сталкиваться каждый день", - добавляет он.

Отметив влияние новой администрации США на ООН, Данон отметил, что Израиль "пытается добиться перемен через США и угроз, что, если несправедливые атаки будут продолжаться, бюджет ООН будет страдать".

"Израиль сократил около половины своих членских взносов в ООН, но это имеет символическое значение, особенно для американских политиков. Недавно сто сенаторов подписали письмо в ООН о том, что, если она не прекратит негативно относиться к Израилю, взносы США в ООН окажутся под угрозой", - добавил израильский посол.
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