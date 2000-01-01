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`После теракта иранцы возненавидят США еще сильнее` 09.06 16:21   MIGnews.com

"После теракта иранцы возненавидят США еще сильнее"

Двойной теракт, который боевики группировки ISIS совершили в Тегеране на этой неделе, лишь усилит ненависть иранцев к США и Саудовской Аравии, заявил в пятницу верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи.

В своем выступлении по случаю похорон 17 жертв атаки он назвал теракт "очевидным свидетельством злобы и враждебности высокомерных агентов к благородной иранской нации и всему связанному с революцией, исламской системой и ее превознесенному последнему лидеру (Рухалле Хомейни – ред.). И результатом этих атак станет не что иное, как усиление ненависти к американскому правительству и его агентам в регионе, таким как Саудовская Аравия".

"Преступления, указывающие на злобность и одновременно унижающие их исполнителей и подстрекателей, слишком ничтожны, чтобы подавить волю иранской нации. Волею Аллаха иранский народ в единстве и решительности будет идти вперед", - сказал он.
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