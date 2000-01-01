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Либерман подарил американской гостье необычное `оружие` | Фото: Дана Шрага (министерство обороны)09.06 15:50   MIGnews.com

Либерман подарил американской гостье необычное "оружие"

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман встретился в Иерусалиме с послом США в ООН Никки Хейли. В самом начале встречи глава оборонного ведомства подарил гостье оригинальный сувенир - статуэтку туфельки. Он напомнил Хейли, как она в свое время заявила, что пришла в ООН в туфельках на высоких каблуках не следуя моде, а для того, чтобы растоптать тех, кто пытается опорочить Израиль.

Либерман подарил американской гостье необычное `оружие` | Фото: Дана Шрага (министерство обороны)

"Вы подлинный друг Государства Израиль. Мы высоко ценим бесценную помощь, которую вы оказываете нам и бескомпромиссную борьбу, которую вы ведете против тех, кто пытается очернить нас. И в знак благодарности я хочу преподнести вам этот сувенир, который вы можете использовать в случае необходимости", - сказал Авигдор Либерман.

В продолжение встречи Авигдор Либерман и Никки Хейли обсудили ряд тем, касающихся геополитической ситуации и вопросов безопасности, в частности, совместную борьбу против террора и попыток делегитимации еврейского государства на мировой арене, а также сотрудничество Израиля с США в институтах ООН.

Министр обороны Израиля также обратился к послу США в ООН за содействием в решении проблемы выдачи тел военнослужащих Орона Шауля и Адара Голдина, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газа, а также по вопросу освобождения двух израильских граждан, которые находятся в руках этой террористической организации.

В ходе встречи Авигдор Либерман сказал, что в Ливане создан оперативный штаб ХАМАСа, занимающийся организацией терактов против Израиля, который возглавляет высокопоставленный боевик Салах аль-Арури. Он заявил, что поскольку Ливан является суверенным государством, то несет полную ответственность за происходящее на своей территории, включая террористическую деятельность, направленную против Израиля.

В заключение встречи с Никки Хейли Авигдор Либерман поднял вопрос зарплат и пособий, которые администрация ПА выплачивает террористам-убийцам и их семьям, а также ознакомил ее со списком имен американских граждан, которые были убиты в Израиле палестинскими террористами.

пресс-служба партии НДИ
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