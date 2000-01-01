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09.06 14:08   MIGnews.com

Россия и Иран: только диалог разрешит кризис с Катаром

Глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках саммита ШОС провел встречу с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, на которой обсуждалась сирийская проблематика и ситуация вокруг Катара, передает ТАСС.

"Говорили (с Зарифом) о продвижении в сирийском урегулировании и о том, какое влияние на эти процессы и наши общие усилия может оказать эта история вокруг Катара", - заявил Лавров журналистам.

Позиция Ирана по Катару аналогична российской, Тегеран выступает за разрешение кризиса путем диалога, заявил глава МИД РФ.
"Президент наш (Владимир Путин) сказал и наши представители о том, чтобы этот кризис (вокруг Катара) был разрешен за столом переговоров, чтоб все озабоченности были сняты через диалог, - заявил Лавров журналистам. - Иран занимает такую же позицию".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.
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