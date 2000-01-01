09.06 12:25 MIGnews.com

Тереза Мэй: я не уйду в отставку

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после своего провала на выборах, заявила, что не собирается покидать свой пост."Премьер не намерена подавать в отставку — ведется работа над формированием правительства, основанного на большинстве мандатов и голосов", - говорится в сообщении телеканала BBC.Напомним, Великобритания выбирала парламент накануне. После переизбрания Тереза Мэй заявила, что ее страна сейчас больше всего нуждается в стабильности.