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flickr 09.06 12:25   MIGnews.com

Тереза Мэй: я не уйду в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после своего провала на выборах, заявила, что не собирается покидать свой пост.

"Премьер не намерена подавать в отставку — ведется работа над формированием правительства, основанного на большинстве мандатов и голосов", - говорится в сообщении телеканала BBC.

Напомним, Великобритания выбирала парламент накануне. После переизбрания Тереза Мэй заявила, что ее страна сейчас больше всего нуждается в стабильности.
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