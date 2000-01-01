09.06 10:52 MIGnews.com

Корбин призвал Терезу Мэй уйти в отставку

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Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал главу правительства Терезу Мэй уйти в отставку.Комментарии Корбина поступили после того, как возглавляемая ею Партия консерваторов не смогла получить большинства мест в парламенте.Об этом сообщает издание The Telegraph.По его словам, премьер-министр решила провести досрочные выборы в Британии для того, что заполучить больше мест в парламенте и ослабить оппозицию. Также он отметил, что данным шагом Тереза Мэй хотела укрепить свою власть перед началом переговоров по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза."Она хотела мандат. Мандат, который она получила, это потерянные консерваторами места в парламенте, потерянные голоса, потерянные поддержка и уверенность. Мне кажется, этого на самом деле достаточно, чтобы уйти", — резюмировал лидер лейбористов.