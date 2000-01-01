Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 09.06 10:52   MIGnews.com

Корбин призвал Терезу Мэй уйти в отставку

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал главу правительства Терезу Мэй уйти в отставку.

Комментарии Корбина поступили после того, как возглавляемая ею Партия консерваторов не смогла получить большинства мест в парламенте.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

По его словам, премьер-министр решила провести досрочные выборы в Британии для того, что заполучить больше мест в парламенте и ослабить оппозицию. Также он отметил, что данным шагом Тереза Мэй хотела укрепить свою власть перед началом переговоров по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.

"Она хотела мандат. Мандат, который она получила, это потерянные консерваторами места в парламенте, потерянные голоса, потерянные поддержка и уверенность. Мне кажется, этого на самом деле достаточно, чтобы уйти", — резюмировал лидер лейбористов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:26
Посол Турции разозлил Израиль, отужинав с шейхом Салахом
09:52
Лиц, связанных с Катаром внесли в террористический список
08:52
Либерман: мы ближе, чем когда-либо к сделке с ПА
07:51
Гей-парад в Тель-Авиве: никакого оружия и велосипедов
07:34
Египет требует от ООН расследовать выкуп Катара террористам
07:15
Похороны "героя": в Газе убит командир Бригад аль-Кассам  
07:11
Катар "не сдастся" в условиях бойкота со стороны соседей
05:29
Нетаниягу на церемонии поминовения погибших на "Альталене"
03:41
В Израиле обнаружили останки пропавшего священника из РФ
02:29
Ученые: жирную пищу нельзя запивать кофе
01:22
Ученые вывели "индекс желания" женщин
00:33
"Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим клубом в мире
23:25
Раскрыта одна из причин разводов и снижения рождаемости
22:11
Проблемы с деснами угрожают раком молочной железы
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus