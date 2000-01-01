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twitter.com/@TelAvivBE 09.06 10:26   MIGnews.com

Посол Турции разозлил Израиль, отужинав с шейхом Салахом

Посол Турции в Израиле Кемаль Окем разозлил правительство совместным ужином по случаю начала Рамадана с участием шейха Раеда Салаха. Так, лидер Северного крыла Исламского движения был приглашен на мероприятие в дом турецкого посла.

Посольство Турции в Израиле разместило в своем Twitter снимки, сделанные во время ужина, где и был замечен шейх.

В свою очередь МИД Израиля направил Кемалю Окаму ноту протеста в связи с приглашением на ужин шейха Салаха. Духовный лидер Северного крыла Исламского движения известен своими подстрекательствами к насилию и расизму, за что неоднократно был арестован.

Также шейх Салах не признает существование Государства Израиль и право евреев на Храмовую гору.

Сам же посол Турции заявил, что это была "не более чем обычная встреча, подобная трапезе в честь шабата".

Как отмечает портал Ynet, в МИДе полагают, что приглашение Салаха было инициативой Анкары, а не решением Кемаля Окема.
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