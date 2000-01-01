Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Видео: в иранском парламенте жгут флаг США | Фото: Fort George G. Meade Public Affairs Office/Flickr09.05 10:02   MIGnews.com

Смерть Америке: в иранском парламенте жгут флаг США

Весьма символически началось сегодняшнее заседание иранского парламента – с сожжения флага Соединенных Штатов и символической копии СВПД – Совместного всеобъемлющего плана действий, регламентирующего обязательства сторон в рамках ядерной сделки с ИРИ.

Как сообщает местный портал Mizan, в ходе этой "церемонии" спикер Меджлиса Али Лариджани заявил, что президент Дональд Трамп не в праве заявлять о выходе из ядерного соглашения в одностороннем порядке, поскольку у него не хватает для этого "умственных способностей".



"Национальным консенсусом мы дадим США и сионистам ответ, о котором они пожалеют. Разве такие идиотские меры не постыдны для страны, претендующей на статус сверхдержавы? У Трампа недостает умственных способностей решать такие вопросы ... это эгоистичный политик-аматор", - заявил глава иранского парламента.

Кроме того, сжигая флаг и копию соглашения, депутаты выкрикивали свой "излюбленный" лозунг: "Смерть Америке".

Напомним, что ранее президент Ирана Хасан Рухани назвал такое решение Трампа “незаконным, нелегитимным и противоречащим международным соглашениям”. Сам же он заверил в том, что, несмотря на выход Вашингтона, Исламская республика продолжит выполнять условия сделки.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:06
В Израиле - 70 000 незаконных мигрантов из Украины и Грузии
09:33
Террор воздушных змеев продолжается: пожар в Нахаль-Оз
09:25
Штурмовой вертолет Ка-52 сбили зенитной ракетой
09:00
ЦАХАЛ: Угроза ракетного удара по Голанским высотам миновала
08:42
Трамп "глубоко разочаровал" Кремль
08:42
Нетаниягу улетел в Москву: координация с Россией продолжится
08:33
Самолет FedEx совершил вынужденную посадку в Бен-Гурион
08:09
Казначей США: только санкции вернут Иран за стол переговоров
07:40
Сауды полностью поддерживают выход США из ядерной сделки
07:11
Ривлин поддержал выход США из ядерной сделки
07:06
"Хизбалла" объявила призыв резервов
07:05
ККЛ предоставит 70 противоракетных укрытий для жителей Голан
06:54
"Массовые разрушения" в результате атаки ЦАХАЛа в Дамаске
06:22
Раввинат хочет проверять кошерность браков за границей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus