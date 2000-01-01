Смерть Америке: в иранском парламенте жгут флаг США
Весьма символически началось сегодняшнее заседание иранского парламента – с сожжения флага Соединенных Штатов и символической копии СВПД – Совместного всеобъемлющего плана действий, регламентирующего обязательства сторон в рамках ядерной сделки с ИРИ.
Как сообщает местный портал Mizan, в ходе этой "церемонии" спикер Меджлиса Али Лариджани заявил, что президент Дональд Трамп не в праве заявлять о выходе из ядерного соглашения в одностороннем порядке, поскольку у него не хватает для этого "умственных способностей".
"Национальным консенсусом мы дадим США и сионистам ответ, о котором они пожалеют. Разве такие идиотские меры не постыдны для страны, претендующей на статус сверхдержавы? У Трампа недостает умственных способностей решать такие вопросы ... это эгоистичный политик-аматор", - заявил глава иранского парламента.
Кроме того, сжигая флаг и копию соглашения, депутаты выкрикивали свой "излюбленный" лозунг: "Смерть Америке".