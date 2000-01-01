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Нетаниягу улетел в Москву: координация с Россией продолжится 09.05 08:42   MIGnews.com

Нетаниягу улетел в Москву: координация с Россией продолжится

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, как и было объявлено ранее, рано утром 9 мая вылетел в Москву для участия в Параде Победы 9 мая.

На трапе самолета Нетаниягу заявил: “Я сейчас вылетаю на важную встречу с Владимиром Путиным. Встречи между нами всегда были важны и эта будет особенно важной”.

Нетаниягу подчеркнул: “В свете того, что сейчас происходит в Сирии, необходимо гарантировать продолжение координации действий с российскими военными”.
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