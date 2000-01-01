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Трамп `глубоко разочаровал` Кремль | Фото: Maksym Kozlenko/Википедия09.05 08:42   MIGnews.com

Трамп "глубоко разочаровал" Кремль

Россия выразила "глубокое разочарование" в отношении решения американского президента Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном и восстановить санкции в отношении Тегерана, заявили в МИДе РФ после соответствующего заявления главы Белого дома.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили о том, что соглашение было одобрено в Совбезе ООН и принадлежит не только США, а "является достоянием всего международного сообщества". Отметили в МИДе и то, что это самое сообщество неоднократно подтверждало заинтересованность в сохранении и долгосрочной устойчивой реализации сделки, что, в свою очередь, "является в интересах укрепления международного и регионального мира и безопасности, а также режима ядерного нераспространения".

Кроме того, Россия выразила и "крайнюю обеспокоенность" решением Вашингтона, обвинив его в действии "вопреки мнению большинства государств" и "грубом попрании норм международного права".

В Москве не видят оснований для подрыва ядерного плана, поскольку он "доказал свою полную дееспособность, эффективно справляясь со всеми поставленными перед ним задачами", а Иран, в свою очередь, "придерживается взятых на себя обязательств", что поддерживают и приветствуют в РФ.

Напоследок Кремль назвал решение Трампа "новым подтверждением недоговороспособности Вашингтона", подрывающим международное доверие к МАГАТЭ, и "ширмой для сведения политических счетов с иранским режимом".
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