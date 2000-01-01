Сауды полностью поддерживают выход США из ядерной сделки
Саудовская Аравия целиком и полностью поддерживает решение американского президента Дональда Трампа вывести США из ядерной сделки с Ираном, заявил посол королевства в Штатах Халид бин Салман.
В серии "твитов", опубликованных в своем микроблоге, дипломат написал:
"Королевство Саудовская Аравия полностью поддерживает меры, принятые президентом США в отношении СВПД. У нас всегда имелись замечания в отношении положений об истечении срока его действия, о программах развития баллистических ракет и поддержке Ираном терроризма в регионе.
Как я уже говорил, сделка подпитывает злонамеренную экспансию Ирана, основанную на его экстремистской идеологии. Она предоставила Ирану финансовые возможности, использованные им для усиления поддержки сектантов и хаоса в регионе.
С самого момента подписания сделки, вместо того, чтобы вести себя как ответственный член международного сообщества, иранский режим удвоил свою поддержку террора, предоставив опасное оружие (к примеру, баллистические ракеты) своим террористическим марионеткам, включая йеменских хуситов - для атак на граждан Саудовской Аравии.
Саудовская Аравия всегда считала, что международное сообщество не может заниматься решением проблемы наличия у Ирана оружия массового уничтожения, не решая проблему причастности Ирана к массовым убийствам в регионе. Любая будущая сделка должна охватывать программу Ирана по баллистическим ракетам и ростом его финансовой и военной поддержки терроризма".