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Нетаниягу уверен, РФ не вмешивалась в действия Израиля 09.05 21:34   MIGnews.com

Нетаниягу уверен, РФ не вмешивалась в действия Израиля

Израильский премьер Биньямин Нетаниягу заявил, что у него нет причин для беспокойства, что Россия помешает действиям Израиля в Сирии

Как информирует сайт Кремля, во время встречи с Нетаниягу Путин хотел переговорить с ним о двусторонних отношениях Израиля и России, а также о проблемах в регионе.

В свою очередь, Нетаниягу заверил, что очень ценит возможность обсудить с российским лидером и подумать вместе, как можно правильно действовать в регионе и снять угрозы, которые существуют, ответственным и разумным образом, пишет Reuters.

Премьер-министр Израиля отметил, что, спустя 73 года после холокоста на Ближнем Востоке есть Иран, который открыто призывает к уничтожению государства Израиль.
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