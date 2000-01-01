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Хорватия одобрила выдачу убийцы инженера ХАМАСа | Фото:09.05 21:31   MIGnews.com

Хорватия одобрила выдачу убийцы инженера ХАМАСа

Хорватский суд во время сегодняшнего заседания одобрил экстрадирование предполагаемого убийцу ракетного инженера ХАМАСа в 2016 году.

Об этом в среду, 9 мая сообщает The Times of Israel.

Подозреваемый гражданин Боснии обвиняется в убийстве 49-летнего Мохаммеда Зуари в декабре 2016 года. Мужчина был застрелен возле собственного дома в Тунисе.

Напомним, что ХАМАС объявил, что убитый был одним из его подельников.

Сегодня на судебном слушании заявили, что юридические предпосылки для выдачи преступника почти готовы, говорится в заявлении суда.

Подозреваемый был арестован в Хорватии 13 марта, и с тех пор он находился в заключении в ожидании высылки.
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