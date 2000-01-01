09.05 21:31 MIGnews.com
Хорватия одобрила выдачу убийцы инженера ХАМАСа
Хорватский суд во время сегодняшнего заседания одобрил экстрадирование предполагаемого убийцу ракетного инженера ХАМАСа в 2016 году.
Об этом в среду, 9 мая сообщает The Times of Israel
.
Подозреваемый гражданин Боснии обвиняется в убийстве 49-летнего Мохаммеда Зуари в декабре 2016 года. Мужчина был застрелен возле собственного дома в Тунисе.
Напомним, что ХАМАС объявил, что убитый был одним из его подельников.
Сегодня на судебном слушании заявили, что юридические предпосылки для выдачи преступника почти готовы, говорится в заявлении суда.
Подозреваемый был арестован в Хорватии 13 марта, и с тех пор он находился в заключении в ожидании высылки.
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