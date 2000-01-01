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МИД РФ прокомментировал расширение санкционного списка 09.05 21:10   MIGnews.com

МИД РФ прокомментировал расширение санкционного списка

Российское Министерство иностранных дел прокомментировало решение американских властей ввести новые ограничительные меры против ряда российских предприятий оборонной сферы.

В сообщении ведомства говорится, что речь явно идет о банальном желании посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирийской Арабской Республики.

В расширенный санкционный список Госдепартамента США внесены несколько российских предприятий, которые Вашингтон считает незаконно сотрудничающими в том числе с Ираном.

В среду, 9 мая, американский Госдеп ввел санкции против ряда организаций из России и других стран за вероятную причастность к разработке оружия массового поражения. Под санкции попали российские организации, их ячейки и дочки.
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